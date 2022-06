Carole Middleton leiht ihr Kleid bei Tochter Kate aus

Was uns Carole, die 67-jährige Mutter von der Herzogin mit der Kleiderwahl sagen will? Nicht abschliessend bestätigt. Was sie aber auf jeden Fall damit zeigt: Hemdblusenkleider steht jedem und jeder. In egal welchem Alter. Pink auch. Keine Grenzen. Kein Grund sich mit ü65 in Rentner*innen-Beige zu tarnen. Gute Nachricht. Die schlechte: Das Kleid ist ausverkauft. Wir fangen euch aber auf. Es gibt Alternativen. Die haben wir für euch hier herausgesucht. Denn offensichtlich lohnt sich die Investition in ein pinkes Hemdblusenkleid. Schliesslich macht es bei den Middletons schon seit Monaten die Runde und nicht Halt vor irgendwelchen angeblichen Altersgrenzen.