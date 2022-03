Das Haarband löst jetzt alle eure Haar-Probleme

Schleifen, Scrunchies, Spangen… Auch Teil der Familie Mähnen-Bändiger: das Haarband. Wie seine Brüder und Schwestern erweist es sich an einem Bad Hair Day als Retter in der Not, kaschiert den fettigen Haaransatz oder verleiht dem Look ein aufregendes Upgrade. Praktisch und stylish zugleich.

Egal ob kurzes, langes, gerades oder lockiges Haar – fürs Haarband gilt: Soll nichts stören, den Schopf mit dem Stoff aus dem Gesicht schieben. Für einen luftig-leichten Look, ein paar Strähnchen ins Gesicht fallen lassen – und schon seid ihr Frühlings-ready.