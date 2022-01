Der Cone Bra ist die Uniform moderner Amazonen

Eine Uniform für alle

Um abseits des Laufsteges niemanden aufzuspiessen, bietet Schiaprelli auch eine versöhnlichere Variante des Cone Bras an. Integriert in Jacken und Blazer aus soften Materialien sind sie weniger aggressive Waffe als ästhetischer Schutz. Vor einer Welt, an der eine Pandemie zehrt, in der sich Frauen immer noch behaupten müssen. Der Busen als Statement – das französische Luxushaus bietet Female Empowerment für den Kleiderschrank. Als der Ursprung allen Lebens ist Frau weich und gefährlich zugleich, bereit, für ihre Überzeugungen in den Kampf zu ziehen. Unabhängig von ihrer Körper- und Körbchengrösse, losgelöst von Alter und Schönheitsnormen.