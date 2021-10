Das Model mit dem Plateau-Absatz heist «Tazz» – und ist leider in der Schweiz noch nicht erhältlich. Bisher wird nur bis Deutschland, Italien oder Frankreich geliefert (oder nach Holland, Schweden, Grossbritannien, Norwegen – was ist denn mit unserem Markt los?). Bis diese Liefergrenze aufgehoben wurde, halten wir uns mal an den Schuh mit der Bezeichnung «Tasman». Eine ähnliche Ausführung, einfach ohne Plateau. Warm halten und gut aussehen tut auch der.