Schon vor sechs Jahren hat die 33-Jährige die Satin-BH-Kombi aus dem Schrank geholt: In pudrigem Rosa, mit weisser Spitze, Feder-Heels und Drink statt Maske. Was sagt uns das? Der Look ist fürs Feiern gemacht. Jetzt, wo nach dem Dornröschenschlaf der Partytiger in uns langsam erwacht, könnte kein Trend uns besser abholen. Wir stellen den Satin-Morgenmantel also unter die Diskokugel und nehmen ihn mit auf Frühlingsspaziergänge. Um dann wieder erschöpft ins Bett zu sinken.

Wie die Nicht-Lingerie-Designerinnen Kimono an den Fashion Weeks trugen, seht ihr hier. Lasset euch inspirieren und wer mag, lässt zur Jeans auch mal den BH unterm Satin blitzen. Rihanna wäre stolz!