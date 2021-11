Wakeley erinnert sich an eine königliche Person mit wenig Starallüren. Und wir erinnern uns an Bilder von Diana, in denen sie ihre Emanzipation über die Wahl ihrer Kleidung auszudrücken pflegte. Denn ihre wirklich tollen Looks stammen aus den Jahren, in denen sie nicht mehr so viel einstecken und nicht mehr so viel kämpfen musste. Als sie erwachsen geworden war.