Mit diesem Trend landete schon Diana diverse Treffer

Die Baseball-Jacke, die kann so vieles. Um hier mal direkt sämtliche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen: Sie trägt diverse Titel. Als College-Jacke im Englischen auch als Letterman-Jacke bekannt, wird sie in den USA traditionell an High-School- und Colleges-Athlet*innen verteilt. Die Glücklichen! Sinn macht so auch der gefühlt hundertste Name: Varsity-Jacket. Varsity nämlich heisst Uni. Ok ok, wir haben verstanden, das steife Ding aus Wolle und Leder, mit Wappen oder Logo bestickt, ist eine elitäre Sportskanone.