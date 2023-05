Besonders sommerlich wirkt der Look rund um die Capri-Hose in Kombination mit süssen Boho-Hippie-Elementen. Zur dreiviertel langen Jeans-Hose darf also gern die luftige Rüschenbluse getragen werden sowie viel und auffälliger Statement-Schmuck im Hippie-Style. Eine Korbtasche sowie lange offene Haare vervollständigen den Bohemian Style. Der perfekte Urlaubslook!