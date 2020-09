Die coolsten Jeans gehen jetzt in die Verlängerung

Bei euch ist tote Hose? Nix los in der Hos’? Dass es auf die Länge ankommt, wird ja oft dementiert. Auf die Technik käme es an, heisst es. Vergesst das aber mal besser wieder. Denn Jeans profitieren jetzt von einem Extra-Push Volumen. Sie sind weit am Bein und so lang, dass sie den Boden berühren. Vielleicht sogar so lang, dass sie richtig aufsitzen und wie eine moderne Skulptur ums Bein herumstehen.

Dieser Kontakt zwischen Saum und Strasse mag nicht unbedingt hygienisch sein, sieht aber keineswegs schmuddelig aus. Gut, je ekliger das Wetter, umso brenzliger die Situation. Aber wähnen wir den Wetterbericht in trockenen Tüchern, dann ist so eine überlange Jeans eine stabile Konstante im Schrank: Die nämlich macht einen im Knopf-Umdrehen mühelos, denn auch wenn sie in der Taille hoch und an Hüfte und Po eng geschnitten ist, wirkt man in Überlange auf eine unbeeindruckte Art und Weise zwanglos. Die Hose schleift im Dreck? Denkt man da pragmatisch, hat man Mode nicht verstanden.