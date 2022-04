Was man halt so macht, um im Familien-Betrieb fleissig mit anzupacken. Brooklyn Beckham hat nun seinen Teil dazu beigetragen. Es hat geheiratet und bot seinen Eltern einen weiteren Moment, die Beziehung modisch angemessen zu feiern. An der Hochzeit ihres Sohnes mit der Schauspielerin und Milliardärs-Tochter Nicola Peltz (27) am vergangenen Wochenende in Palm Beach, Florida: