Wer schon mal an einer Hochzeit teilnehmen durfte, kennt die unterschiedlichen Dresscode-Regeln: Rot trägt nur die heimliche Geliebte des Bräutigams, Schwarz bringt dem frisch vermählten Paar Unglück und Kleider in Beige oder Knallfarben stehlen der Braut die Show. Doch wirft man einen Blick auf die Gäste von Brooklyn und Nicola, scheint dies nicht zu gelten: Eva Longoria zeigte sich in einem schwarzen Kleid mit Cut-outs und Schnürungen, dass die Mutter des Bräutigams Victoria Beckham designte und Serena Williams schmiss sich in einen knallpinken Couture-Traum aus fliessender Seide. Was wir daraus lernen? Hauptsache die Gäste fühlen sich gut. Je wohler einem ist, umso ungezwungener ist die Atmosphäre.