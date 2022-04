Mode-Mamas-und-Mini-Mes

Serena Williams und ihre Tochter im modischen Doppel

Das Konzept Partner*innenlook ist in den letzten Jahren etwas in Verruf geraten. Pärchen, die sich gleich anziehen und in matchenden Tenues zusammen Sport machen – Cringe. Aber: berühmte Mutter-Tochter-Duos zeigen uns wie Zwillings-Style-Goals aussehen. Das frischeste Beispiel liefert uns Tennisprofi Serena Williams und ihr Nachwuchs.