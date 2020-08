Die Sichel als Glaskugel der Moderne

Beyoncé feiert mit «Black Is King» die Vielfalt und Schönheit des schwarzen Kulturerbes und leistet so ihren künstlerischen Beitrag zur aktuellen Rassismus-Diskussion. Und wer könnte da eine bessere Rüstung schneidern als die Apokalyptikerin Marine Serre, die stets die perfekte Uniform für den Weltuntergang bereitstellt – aerodynamisch eng anliegend und superdehnbar, Hybride aus Couture und Sport. Ihre Kollektion für diesen Sommer mit dem Titel «Marée Noire» (zu deutsch: der Ölteppich), bestand zur Hälfte aus recyceltem Material. So muss man sich, schon bevor sich die Welt für immer verabschiedet, nehmen, was eben rumliegt. In Marine Serres Fall Bettlaken für Kleider, aus zerknüllten Softdrink-Dosen oder zerriebenen Muscheln entsteht Schmuck. Als Accessoire dient der Mundschutz. Als hätte sie längst geahnt, was auf uns zukommt, spannte sie schon 2019 mit einer Firma für Luftfiltermasken zusammen. Ölverschmutzung, Pandemie, Equal Voice, Apokalypse – der Mond wacht in Form von kleinen Sicheln immer über uns.