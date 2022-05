Muss das Strumpfband blau sein?

«Something old, something new, something borrowed and something blue», an diesem alten englischen Sprichwort wird auch heutzutage am Hochzeitstag immer noch von vielen Paaren festgehalten. Blau steht für die Treue, Reinheit und Beständigkeit in der Beziehung. Eigentlich süss, doch es ist nicht immer so einfach, etwas Blaues im Hochzeitslook zu integrieren. Deshalb entscheiden sich viele Bräute für ein blaues Strumpfband – es ist zwar versteckt, aber zählt ja trotzdem, oder…?