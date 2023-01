4. Zu Hause direkt noch mal Probetragen

Bevor ihr daheim die Schublade mit der Schere aufreisst, sofort alle Schilder und Etiketten abschneidet und Samt Quittung in den Müll pfeffert, zieht die neuen Teile lieber noch mal an. Das Licht in Umkleidekabinen ist in der Regel … merkwürdig, zu Hause können Schnitt und Farbe gleich ganz anders wirken. Und ganz vielleicht wirkt auch die im Kopf so umwerfend ausgemalte Kombination mit dem heimischen Bestand in Wahrheit gar nicht so überzeugend? Einfach mal probe-kombinieren, DANN die Schilder abschneiden – oder den Fehlkauf eingestehen und direkt zurückbringen.