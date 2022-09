Ist das der teuerste Abfallsack der Welt?

Gletscherlandschaften, Wüstenwelten, Strandabschnitte … Was nach den Kulissen eines Hollywoods-Streifen aussieht, ist in Wirklichkeit das Konzept der neusten Kampagne von Balenciaga. Der in Paris ansässige Brand setzt seit seinem Engagement mit Demna Gvasalia als Kreativchef 2015 auf kontroverse Designs. Stargast der aktuellen Kampagne? Eine Handtasche, die auch ein Abfallsack sein könnte.