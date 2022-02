Das Wetter stellt uns derzeit auf die Probe. Während es an einem Tag stürmt und regnet, geniessen wir am nächsten fröhliche Vorboten des Frühlings. Und obwohl wir nicht vorhersagen können, in welche Richtung sich die Launen von Mutter Natur entwickeln (und somit auch nicht, was wir anziehen sollen), wissen wir sicher, dass die Schuhe von Topmodel Irina Shayk für jedes Wetter geeignet sind.