Markenware

Der Shopper von Maison Mollerus ist der perfekte Begleiter für alle Markenliebhaber*innen. Das Luxusprodukt wird in der Schweiz entworfen und in Italien hergestellt. Es gibt die geräumige Tasche in allen Farben und Mustern. Das Modell Bern leuchtet in frischem Gingergelb und punktet mit einer praktischen Pochette. Das Necessaire kann auch als Clutch verwendet werden und bietet Platz für die wichtigsten Dinge, wie Schlüssel, Handy und Portemonnaie.