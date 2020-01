Dieser Mini-Trend macht jedes Outfit cooler

Glaubt man Instagram, dann wird es uns in diesem Frühjahr ausnahmsweise leicht gemacht, oben auf der Trendwelle mitzusurfen. Damit unsere Beinkleider (und damit auch gleich das komplette restliche Outfit) maximal en vogue sind, braucht es nämlich nicht mehr als einen Schlitz. An einer ganz bestimmten Stelle. Und auch wenn wir zugeben müssen, dass das etwas anzüglich klingt: Es ist alles ganz harmlos und viel weniger freizügig als unsere guten Freunde die Schlitzkleider. Es geht lediglich um einen kleinen, vertikalen Cut im Hosenbein, der nicht nur (an einer unerwarteten Stelle) ganz zufällig etwas Haut hervorblitzen lässt, sondern auch unseren Lieblingsschuh perfekt in Szene setzt.