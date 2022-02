Wie kleine Boote schaukeln sie gerade durch unseren Instagram-Feed: Die Sweater der Saison, die gerade in sämtlichen Läden an den Kleiderbügeln hängen. Ähnlich leuchtender Bojen bringen sie uns auf Linie und machen uns klar, was der Kleiderschrank noch brauchen könnte. Einen weichen Pullover mit Streifen nämlich, mit V-Ausschnitt, Zipper und einem breiten, offenen Kragen. Gerne in Schwarz-Weiss, optional auch in Creme. Er ist einerseits cool wie ein junger Matrose und gleichzeitig elegant wie eine nonchalante Französin und erinnert an Ferien am Meer, lange Strandspaziergänge und… klar: Bootsausflüge.