Auch eine Amal ist mal off duty

Doch kurz bevor sie sich auf den Weg nach Zürich machte, liess es Amal nochmal so richtig krachen. Zumindest optisch. Als sie nämlich kürzlich durch die abendlichen Strassen von New York City schlenderte, war von ihrem sonst so strengen Business Look wenig übrig. Da war keine elegante Abendrobe, kein damenhaftes Kleid oder Kostüm – Amal trug an diesem Abend... Trommelwirbel.. eine Jeans. Wir trauen unseren Augen kaum: eine klassische, locker geschnittene Straight Leg Jeans in 7/8-Länge, die lässig auf der Hüfte baumelt. So eine, wie wir sie selbst vielleicht auch im Schrank hängen haben. Und als wäre das für George Clooneys Gattin nicht schon wild genug, gab es für die Extraportion Party-Glamour obendrauf ein funkelndes, leicht transparentes Top und einen kurzen, scharf geschnittenen Blazer, der ganz laut Feierabend zu grölen scheint. Absolut Disco-ready wurde der Look durch glitzernde, lange Ohrringe, schwindelerregend hohe, silberne PVC-Pumps und rote Lippen.