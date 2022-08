Das Jeanshemd als Kleid

Doch nicht nur zusammen mit einer Hose gefällt uns das Jeanshemd diesen Sommer: Wer sich traut, sollte unbedingt in ein Oversized-Jeanshemd investieren. Wenig ist in diesen Sommermonaten so angesagt, wie ein übergrosses Hemd oder T-Shirt als Kleid zu tragen. Wer sich damit wohler fühlt, kann unter dem XXL-Hemd gerne ein Top sowie eine kurze Hose oder ein Minikleid anziehen. Auf diese Weise wird der Look noch flexibler – denn dann steht die Wahl frei, ob das Jeanshemd offen oder geschlossen getragen wird.