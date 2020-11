Für Victoria von Schweden gibt es nur einen (Schuh)

«Rakel» heisst das Modell und kommt, klar, aus Schweden. Aus Stockholm, um genau zu sein, aus dem Hause af Klingberg. Auf 10 Zentimetern Höhe schwebt die 43-Jährige in «Rakel» von Termin zu Termin, egal ob im Kleid, Rock oder Anzug. Zu erkennen ist der royale Lieblingsschuh schon auf den ersten Blick am charakteristischen Ring-Zipper. Was dagegen nur Insider wissen: Eine integrierte Anti-Vibration-Sohle macht die Booties trotz beachtlicher Absatzhöhe zu ’ner total bequemen Sache. Kein Wunder, dass Victoria da zum Fan-Girl wird. Ihre schönsten «Rakel»-Momente gibt es oben in der Galerie.