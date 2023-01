Die Couture-Schauen in Paris sind in vollem Gange. Am Dienstag zeigte unter anderem Chanel seine Kollektion. Das Spektakel liess sich auch Apple Martin (18) nicht entgehen. Selbst in ein Design von Virginie Viard (61) gehüllt, nahm die Tochter von Schauspielerin Gwyneth Paltrow (50) und Musiker Chris Martin (45) in der ersten Reihe Platz.