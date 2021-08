Base Layer als erste, untere Schicht, also Unterwäsche, leichte T-Shirts oder Socken. Mid Layer als zweite Schicht darüber, also etwa Shirts oder leichte Fleecejacken. Outer Layer als dritte Schicht über dem Mid Layer, also zum Beispiel eine Softshelljacke. Kommt eine vierte Lage Funktionskleidung als Outer Shell hinzu, dient die dritte Lage in der Regel als universeller Schutz vor Wind und leichtem Nieselregen. Erst jetzt kommen wasserdichte Regenjacken oder Hardschelljacken als äussere «Hülle» zum Einsatz.

Sonnenschutz (von Creme, Hüten und Brillen)

Gerade beim Wandern werden Partien wie die Stirn, Nase, Lippen, Ohren und der Nacken besonders der Sonne ausgesetzt. Je höher man gelangt, desto intensiver ist die Einstrahlung. Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor gehört also auf jeden Fall in den Rucksack. Am besten wasserfest, weil man ja schwitzt.