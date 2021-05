Erst der Gang, dann das Menü – und: Die schönsten Wellness-Hotels.

Und nachdem man so viel Weg zurück gelegt hat, ist es auch ganz nett, wenn am Ziel eine Unterkunft wartet, auf die man sich freut. Bei unseren drei Etappen wären das: der Cresta Palace in Celerina, das Saratz in Pontresina und das Hotel Castell in Zuoz.