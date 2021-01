Eine gute Nachricht für alle Gfrörli. Denn jetzt, wo die Tage zwar länger werden, werden die Gewässer immer kälter, bis sie im Februar den Tiefpunkt erreichen. Ist man es nicht gewohnt, bis zum Hals in einem kalten See zu stehen, fühlt es sich nicht so an, wie unser befreundeter Winterschwimmer anfangs meinte. Von wegen «meditativ». Man will erst einmal nur schreien, umschlossen von diesem stacheligen Wasser. Aber (mit der von der Expertin empfohlenen Vorsicht genossen): jedem das seine und jeder das ihre.