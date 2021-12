Hautenge Skianzüge läuten die Wintersaison ein

Die Siebziger sind also wieder da und über den Berg. Wild und farbig waren sie übrigens ausserdem. Von einem Overall in knalligen Farben, würden wir jedoch abraten und schauen dabei lieber in Richtung der neuen Kollektionen von Cordova, Perfect Moment, Fusalp oder 8848 Altitude. Wir empfehlen klassisch zu bleiben (siehe ausgewählte Influencerinnen unten zur Inspiration). Mit zukunftssicheren Farben und stromlinienförmigen Formen – damit man genauso lange Freude hat an dem Outfit, wie Prinz Charles. Kim Kardashian trägt ihren neonpinken Einteiler bestimmt nur einmal und maximal diese Saison.