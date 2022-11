Monochrom Magic

Kate macht vor, wie der perfekte Herbstlook aussieht

Prinzessin Kate weiss nicht nur, wie sie Prinz Williams Brust zum Pulsieren bringt, sie weiss auch ganz genau, was unser Modeherz höher schlagen lässt. Bei ihrem royalen Besuch in Scarborough begeistert die Britin in der Trendfarbe Camel.