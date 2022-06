Grau ist langweilig? Nicht, wenn es nach Kendall geht.

Die 26-Jährige trägt auf dem Weg ins Theater ein schlichtes Outfit – natürlich in Grau. Da der elegante Zweiteiler sehr aufregend geschnitten ist, benötigt das Model kaum Accessoires – nur eine simple Kette. Auch die Schuhe sollen nicht vom Look ablenken. Also macht sie es sich einfach und tut so, als hätte sie gar keine an und entscheidet sich für ein durchsichtiges Paar. Man muss also nicht immer knallbunt gekleidet sein, um aufzufallen. Ein geschmacksvolles Outfit in Grau mit coolem Schnitt reicht völlig aus.