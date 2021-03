Nur gute zwei Wochen später hält Dr. Jill Biden eine Rede am International Women of Courage Award. In saftigen, gelben Zitronen von Oscar de la Renta. Das Internet ist aufgeregt. «Ein peinlicher Fauxpas», kommentieren die einen, «Solidarität», twittern die anderen. Schliesslich trägt die First Lady den fruchtigen Print nur kurz nach dem heiss diskutierten Enthüllungsinterview von Meghan Markle und Prinz Harry, das der Herzogin wieder einmal nicht nur positives Feedback eingebracht hat. Mit Zitronen gegen Hass? Mit Zitronen für Zusammenhalt?

Sagen wir mal so: Zufälle (medienwirksame noch dazu) passieren heutzutage selten. Und auch: Wenn zwei der einflussreichsten Frauen der Welt sich in Sachen Mode einig sind, dann haben wir es zu 99.99% mit einem handfesten Trend zu tun. Drum zücket eure Einkaufsliste und schreibet auf: Zitronen, Zitronen, Zitronen.