Freches Früchtchen

Keine Sorge. Ein Zustand des Schockverliebtseins beim Anblick der fröhlichen Schönheit (wir meinen das Kleid, nicht die Ex-Herzogin) ist noch lange kein Grund das Sparkonto zu plündern. Denn egal ob Yuzu, Amalfi oder Buddhas Hand – wir lassen alle Zitronen an unseren Körper ran und erfreuen uns an günstigeren Alternativen zum Original von Oscar de la Renta. Schliesslich versprüht das saure Muster genau das, was wir gerade alle dringend nötig haben: Leichtigkeit und mediterranes Flair.