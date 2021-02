Liebe Meghan, bitte hol doch diese Looks wieder raus

Und die werdende Mama? Die schiebt schon 'ne richtig grosse Kugel. Auf dem Foto aller Fotos verpackt in ein fliessendes Kleid von Carolina Herrera. Selbiges trug die 39-Jährige schon in ihrer ersten Schwangerschaft. Was uns Hoffnung macht: Hallelujah, es wird wieder recycelt. Die Looks von 2019 schwirren uns schliesslich immer noch im Kopf herum, sind digital an sämtliche Inspirations-Pinnwände in Sachen Umstandsmode gepinnt. Umstandsmode kann die Markle nämlich. Auf welche modischen Déjà-vus wir uns jetzt freuen? Bitte einmal oben durch die Galerie klicken. Oder zweimal, oder dreimal.