Julia und Iouri designen Superheld*innen-Kostüme

Diese Sportfans, solche, die auch Trikots sammeln – die wollen Leibchen aus dem Stoff ihrer Träume. Getragen von echten Helden und Heldinnen. In einem echten Spiel. Während eines echten Tourniers. Matchworn – das magische Wort. Im Internet findet man manchmal was. In Auktionshäusern werden solche verkauft. Solche Trikots, über die selbst komplette Stoff- und Modeignoranten ehrfürchtig streichen würden.