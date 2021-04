Zu viel Sex? Wer Deko ist, ist Objekt?

Was ist da los? Zu viel nackte Haut? Gleich: zu viel Sex? Zu sexy, obwohl der Kontext (Sport) eigentlich einer ist, in dem es um was anderes geht? Bei all diesen Fragen liegt das Problem: Nackte Frauenkörper und nackte Haut an Frauenkörpern stehen in unserer Gesellschaft so sehr für Sex, dass wir sie kaum noch in einem nicht sexualisierten Kontext sehen können. Ist auf einem Filmplakat das Bild von nackten, schlanken Beinen in High Heels zu sehen, wissen wir: Ah ja, irgendwas mit Sex.