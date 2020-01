Kate kann auch anders: ihre 10 schärfsten Looks

Wild – das heisst in royalen Kreisen natürlich was vollkommen anderes, als bei dir und mir. Trotzdem hat Kate Middleton für königliche Verhältnisse schon erstaunlich oft auf den modischen Putz gehauen. Wir haben Plateausandalen aufgetan, Glitzerkleider, freigelegte Schultern, ja sogar nackte Knie! Doch, ganz im Ernst. Ihren letzten scharfen Auftritt hatte die Herzogin gerade erst am 20. Januar. Feurig und glitzernd, mit transparenten Ärmeln schritt sie durch den Buckingham Palace. So aufsehenerregend sieht man die 38-Jährige nicht oft. Vielleicht ist genau das ihre Taktik? Lange mit eleganten, aber braven Outfits von Verpflichtung zu Verpflichtung zu tingeln, um uns dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen quasi, einen Look um die Ohren zu hauen, bei dem einem die Kinnlade auf den Tisch knallt? Möglich wär's. Und es funktioniert. Unsere 10 liebsten Kinnladen-Looks der letzten Jahre gibt es oben in der Galerie.