Kate bettete sich regelmässig in tausend Blüten, fachmännisch «Millefleurs» genannt, und tritt dabei ein ganzes Blumenmeer an Begeisterungsstürmen los. Los ging es mit dem Kleid, das Kate trug, als sie im April mit ihrer royalen Familie in London vor die Tür trat, um für Mitarbeitende im Gesundheitswesen zu klatschen. Kleider wie dieses schreien nach einem Tag auf dem Land – und heissen deswegen nicht umsonst Prairie Dresses. Man möchte mit wehendem Rock über die Weiten der Prärie galoppieren. Für das moderne Cowgirl bedeutet das Pairie Dress vielleicht ein Spaziergang über satte Wiesen oder einen Eiswürfel-klirrenden Apéro in den letzten warmen Sonnenstrahlen des Sommers.