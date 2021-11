Kates Lieblings-Muster ist perfekt für den Herbst

Besonders im Herbst blüht es immer wieder auf. Das Karomuster. Eigentlich folgt das älteste Muster der Welt einem ganz starr vorgegebenen Raster. Trotzdem – seine Vielfalt scheint unendlich. Vichy, Glencheck, Tartan. Um mal ein paar Namen zu nennen. Und eine trägt es ganz besonders oft: Kate Middleton. Die Duchess of Cambridge ist eigentlich meistens monochrom unterwegs. Ganz in Rot, ganz in Violett, ganz in Grün. Ganz unifarben. Aber wenn sie auf ein Muster setzt, dann auf Karo und dann von Kopf bis Fuss.