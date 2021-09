Beziehungsunfähig? Das hilft aus dem Muster

Ist das vor allem ein Phänomen, das durch Dating-Apps wie Tinder und Co. entstanden ist?

Nein, Bindungsängste werden durch unsere Gesellschaft heute einfach nur sichtbarer. Früher blieb man trotz Bindungsangst in der Ehe, weil man dem moralischen, wirtschaftlichen und kirchlichen Druck ausgesetzt war, entfernte sich dann aber innerhalb der Beziehung vom Partner oder ging Affären ein. Heute ist man in der Partnerwahl und dem Heiratsalter freier, möchte sich ausprobieren und kann das auch viel leichter. Diese gesellschaftliche Entwicklung begünstigt kurze und unverbindliche Partnerschaften, aber sie verursacht keine Bindungsängste.



Wie merkt man, ob man beziehungsunfähig ist?

Ein typisches Anzeichen bei Bindungsängsten ist es, dass man zu viel Nähe nicht ertragen kann und Wege sucht, dieser unbewussten «Bedrohung» zu entkommen. Viele lassen sich daher nie wirklich auf eine langfristige Partnerschaft ein oder haben kurze oder gar keine Beziehung. Es gibt jedoch auch Menschen mit Bindungsängsten, die in einer Beziehung sind. Doch sie lassen Nähe nur zu, wenn sie sich sicher fühlen, sie versuchen vieles zu kontrollieren und lassen den Partner nie so richtig an sich heran. Sie können schnell kühl und distanziert wirken und ihnen fällt es schwer, sich wirklich fallen zu lassen und Verletzlichkeit zu zeigen. Ich habe einen Test entwickelt, in dem jeder herausfinden kann, ob und wenn ja, wie stark er unter Bindungsängsten leidet.