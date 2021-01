Wie viel Lügen braucht die Liebe?

Was totale Ehrlichkeit anrichtet, sehen wir gut im Film «Das perfekte Geheimnis». Hier machen befreundete Paare ein gefährliches Experiment. Sie lassen an einem Abend ihr Handy auf dem Tisch liegen. Jedes ankommende Gespräch muss für alle hörbar geführt und alle eintreffenden Nachrichten müssen offen vorgelesen werden. Unvermittelt wird allen klar, da wurde gelogen, dass sich dieBalken biegen. Untreue und sexuelle Neuorientierung werden plötzlich schonungslos aufgedeckt. Der Abend endet als totales Fiasko. Die bekannte Schweizer Sozialtherapeutin Ruth Cohn sagte: «Alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden.»