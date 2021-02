Mal eben in der Schatzkammer der Queen vorbeischlendern und sich für besondere Anlässe sündhaft teure Erbstücke ausliehen? Kann Kate. Tut sie aber nicht immer. Manchmal baumeln zurückhaltende Ohrringe von den royalen Ohren, die auch in unseren Warenkörben locker Platz hätten. Ab und an liegen Ketten um den exklusiven Hals, die auch unserem Kontostand nichts anhaben können. Neugierig, welche Brands es uns erlauben, Kates funkelnde Accessoires einfach nachzukaufen? Here we go: Kates liebste Schätze für unter 200 Franken.