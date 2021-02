Da waren sämtliche Neon-Nuancen. Eine Unmenge an Rüschen. Eine Fülle an Schleifen. Überdimensionale Schulterpolster. Riesige Krägen. Diana trug sie alle. Wir schmunzeln nostalgisch beim Betreten der Zeitkapsel und wünschten, auch Herzogin Meghan wäre bei ihrer kürzlich verkündeten, zweiten Schwangerschaft so mutig – und würde, wie Diana, die Grenzen dessen sprengen, was Umstandsmode im gemeinen Sinne definiert. Denn Diana weigerte sich strikt, sich während ihrer Schwangerschaften modisch zurückzunehmen. Deshalb Meghan: hier ein bisschen Inspo aus der eigenen Familie. Film ab, Farbe an.