Den Babybauch bei Hitze schön verpacken

Im Thermometer herrscht High Life, uns perlt ebenso viel Wasser die Stirn wie die Kehle hinunter und sämtliche Gliedmassen sind gefühlt auf die doppelte Grösse angeschwollen. Nein, so ein Sommer hat nicht nur Vorteile. Was man anziehen soll, wenn jegliches Textil innert Sekunden an der feucht-transpirierten Haut klebt? Gute Frage. Was man anziehen soll, wenn sich unter eben dieser Haut auch noch ein Babybäuchlein wölbt? Herrje. Am besten gar nichts. Ist gesellschaftlich aber leider auch wieder schwierig. Es muss also doch Stoff her, …