Wir erinnern uns: Kim Kardashian erschien zur diesjährigen Met Gala im Mai in Marilyn Monroes berühmtem «Happy Birthday, Mr. President»-Kleid aus dem Jahr 1962. Keinem Replikat. Sondern im Original-Kleidungsstück selbst. Einer Leihgabe des Museums Ripley's Believe It or Not! Kardashian hat nach eigenen Angaben innerhalb von drei Wochen 7 Kilo abgenommen, um es tragen zu können. So ganz hat es wohl dennoch nicht passen wollen.