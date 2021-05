Letizia von Spanien glänzt erneut in grünem Kleid

Es ist nicht das erste Mal, dass Letizia ein Outfit zum wiederholten Male präsentiert. Wenn der 48-Jährigen ein Kleidungsstück gefällt, trägt sie es oft drei oder vier Mal zu verschiedenen öffentlichen Terminen. So auch das grüne Kleid, in dem sie sich erstmals im Dezember 2018 zeigte. Im Sommer 2020 erschien sie erneut bei einem Auftritt in dem Look.