Mal eben erfunden: Das Phänomen des Midboobs

Der Herbstboob hat seine innere Mitte gefunden

Inzwischen strahlt die Sonne nicht mehr, man sollte dezent mehr am Körper tragen. Was aber nicht heisst, dass man den Busen einpacken muss. Ganz im Gegenteil. Designer wie der Australier Christopher Esber rücken ihn in ihren Entwürfen in den Mittelpunkt und bohren da kunstvoll Löcher in Tops und Kleider, wo man sie keineswegs erwarten würde. Tach Clothing, ein nachhaltiger Brand, der in Urugay fertigt, schneidet Stricktops von unten auf. Fans wie Model Kendall Jenner zeigen so weder Under- noch Sideboob, sondern schön das Herzstück der Brust: den Midboob.