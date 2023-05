Mit diesem Schnitt kommt die Baggy-Jeans elegant daher

Fashion-Model Vilma Bergenheim zum Beispiel kombiniert auf Instagram eine hellblaue Paperbag-Jeans mit einem engen One-Shoulder-Top in Schwarz und setzt zusätzlich auf einen schwarzen Gürtel. Auch Handtasche und Flip Flops wählte die Bloggerin in Schwarz - ein Look, der lässig und elegant zugleich ist.