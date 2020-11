Das ist vermutlich eine ziemlich individuelle Fragestellung. Natürlich war (und ist?) es so, dass die weibliche Brust historisch ein ziemlich sexualisiertes Körpermerkmal ist. In den 1850er-Jahren klemmten sich Ärzte zusammen mit frühen Feministinnen hinter die Erfindung einer Korsett-Alternative. Dies vor allem aus medizinischen Gründen. Korsette verursachten Gesundheitsschäden. So entstand der BH. Der stützte trotzdem, war der inneren Organverteilung ihrer Trägerinnen jedoch freundlicher gesinnt. Das heisst: Der BH war damals ein feministisches Symbol. Etwa 100 Jahre später hatte sich der Wind gedreht und Frauen verbrannten ihre Stützwäsche anlässlich der Miss-America-Wahl im Kollektiv. Der BH war nun ein antifeministisches Symbol. Die Geschichte zeigt also – wir müssen ein bisschen differenzieren. Und vielleicht zur Abwechslung auf uns selbst hören: Wem der lose Lockdown-Look angenehmer ist? Go for it. Wer lieber BH trägt – go for it. Gleichstellungs-Debatten finden nicht ausschliesslich in der Wäscheschublade statt.