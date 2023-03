Nachhaltige Mode muss nicht immer teuer oder die neueste Fair Fashion sein. Denn die nachhaltigste Mode ist sowieso die Secondhand-Mode. Der Kauf von nachhaltiger Kleidung entscheidet nur bedingt, ob der eigene Kleiderschrank wirklich umweltschonend ist oder nicht. Der ausschlaggebende Punkt ist, wie lange die jeweiligen Kleidungsstücke getragen werden. Eine lange Lebensdauer unterstützt man durch die richtige Pflege und kleine Reparaturen, wenn es nötig ist. Falls man aber das nötige Kleingeld hat, lohnt es sich, dieses in qualitativ hochwertige Fair Fashion zu investieren. Denn so spart man mit der Zeit sogar einiges an Geld, da die Stücke länger erhalten bleiben und kein Geld in etwas Neues investiert werden muss.