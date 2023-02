Das ist natürlich verlockend. Noch verlockender macht es Social Media. Je stärker Plattformen wie TikTok und Instagram wachsen, desto grösser wird das Bedürfnis jeden Trend mitzumachen. Und selbst die, die es sich längst leisten könnten auf nachhaltige Mode zu setzen, leben uns etwas anderes vor. So hüllen sich selbst Royals, wie Kate Middleton oder Letizia von Spanien immer mal wieder in Zara und H&M. Was sie damit auslösen? Einen Nachkauf. Und das vor allem bei den Boomern und der Generation X. Auch in diesen Altersgruppen steigt der Konsum von Fast Fashion.